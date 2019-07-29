بايل يرفض التدرب مع ريال مدريد

رفض النجم غاريث بايل خوض الحصة التدريبية مع ريال مدريد التي كان من المقرر أن تقام صباح الاثنين.

وكانت المصادر قد تحدثت عن اقتراب خروج الويلزي من ريال مدريد الذي يبحث عن عرض مناسب لتسويق نجمه.

ووصلت المصادر إلى اتفاق بين إدارة الميرينغي وجيانغسو على ذهاب الويلزي إلى هناك، ولكن الصفقة تعطلت فجأة في الوقت الذي انتظر فيه الجميع الإعلان الرسمي.

وعقب توقف الصفقة المفاجئ، رفض بايل إجراء الحصة التدريبية بشكل طبيعي وغاب عنها دون إبداء سبب لذلك.

وكان النادي الصيني والمملوك لمجموعة سونينغ الاستثمارية والمالكة لإنتر قد عرض راتباً خرافياً لاستقطاب بايل.

لكن الأزمة مع ريال مدريد أن العرض الصيني أراد التعاقد مع بايل بدون دفع أي مقابل للفريق الملكي، وهو ما ترفضه إدارته نظراً لبحثها عن الأموال من أجل تمويل صفقات الصيف الحالي.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن بايل بات قريباً من الاستمرار مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل بسبب عدم وصول عروض مناسبة له تقنع إدارة الملكي.