بايل يسخر من مورينيو بعد ثلاثيته في شباك شيفيلد

حقق توتنهام انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه الجديد ريان مايسون، ولم يفوت النجم غاريث بايل الفرصة دون أن يسخر من المدير الفني السابق جوزيه مورينيو.

وسحق سبيرز غريمه شيفيلد يونايتد برباعية نظيفة ضمن المرحلة الـ 34 من الدوري الإنجليزي، ليحافظ على مركزه الخامس بفارق 5 نقاط عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتألق النجم الويلزي خلال اللقاء وأحرز 3 أهداف (هاتريك)، وشارك أساسياً للمباراة الثانية على التوالي بعدما كان حبيس دكة البدلاء مع المدرب السابق.

وتحدث النجم المعار من ريال مدريد لشبكة "سكاي سبورتس" عقب الفوز الكبير مؤكداً أن توتنهام استعاد أسلوبه الهجومي الممتع تحت قيادة مدربه الجديد، حيث قال: "نلعب بطريقة هجومية أكثر، نحن أقرب لمرمى الخصم ولدينا فرص أكبر لإحراز الأهداف. نلعب الآن بأسلوب توتنهام المعتاد".

وتابع الويلزي حول حالته البدنية بعد لعب 75 دقيقة خلال اللقاء: "أنا على ما يرام، كما قلت سابقاً كل ما أحتاجه هو المشاركة غي المباريات حتى أستعيد حساسية اللعب، وهذا ما أفعله حالياً.

"أنا سعيد الآن ومن الطبيعي أن ألعب جيداً حين أكون سعيداً، كان الأداء رائعاً منذ صافرة البداية، ضغطنا بقوة ولعبنا بطريقة هجومية وقدمنا كرة قدم جيدة. يبقى دوماً من الرائع أن أحتفظ بكرة الثلاثية (هاتريك) من جديد.

"استغلال الفرص المتاحة مطلوب، وقد فعلت ذلك اليوم. الفوز يجعل الجميع سعداء دومًا، كما أنه يجلب عقلية انتصارية لغرفة الملابس. نستطيع جميعًا فعل ذلك".

اتبع جوزيه مورينيو سياسة الصبر مع بيل بعد التعاقد معه بالإعارة من ريال مدريد الصيف الماضي، إذ لم يُشركه أساسيًا سوى نادرًا حتى فبراير الماضي، وذلك لمنحه فرصة استعادة مستواه الفني والبدني بعد معاناته في مواسمه الأخيرة في العاصمة الإسبانية.

وخاض صاحب الـ 31 عاماً 16 مباراة مع توتنهام هذا الموسم في الدوري المحلي سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين آخرين، وإجمالياً شارك في 30 مباراة بجميع البطولات مع سبيرز سجل فيها 14 هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى.