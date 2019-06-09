بايل يضع زيدان وريال مدريد في ورطة

كشف جناح ريال مدريد غاريث بايل، عن مستقبله في وقت يزيد فيه الحديث عن أن الويلزي بات بعيداً عن أنظار المدرب زين الدين زيدان في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن غاريث بيل تحدث شخصياً مع مسؤولي ريال، وأخبرهم عن نيته بالبقاء، رغم أنه ليس جزءاً من خطط زيدان لموسم 2019-2020.

ونقل قرار بايل في البداية إلى مجلس الإدارة ووكيله جوناثان بارنيت، لكن قبل مغادرته للانضمام إلى منتخب ويلز، طلب بايل نفسه عقد اجتماع لإعلام النادي بقراره.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد فوجئوا بقرار بايل، لا سيما أنهم يرغبون في بيعه من أجل تمويل بقية الصفقات الصيفية.

وضم ريال مدريد مؤخراً النجم لوكا يوفيتش وإيدين هازارد، في حين لا يزال التفاوض مستمراً مع عدد آخر من النجوم، على رأسهم بول بوغبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايل أبلغ إدارة ريال مدريد أن هنالك أسباباً شخصية تدفعه للبقاء، من بينها استقرار أسرته في العاصمة الإسبانية مدريد.