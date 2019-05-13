بايل يقترب أكثر من الرحيل عن ريال مدريد

بعد تكهنات بشأن توتر العلاقة بين المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان والنجم غاريث بايل، ظهر دليل جديد على أن النجم الويلزي خرج من حسابات الفريق الملكي.

فقد جاء قرار "زيزو" باستبعاد بايل من قائمة مباراة ريال سوسييداد، (أمس)، في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني، ليكشف عن نوايا المدرب الفرنسي تجاه الوليزي، الذي ربما يخوض موسمه الأخير في سانتياغو بيرنابيو.

ويحاول ريال مدريد تحسين صورته وهو ينهي موسماً "كارثياً"، مع عدم تحقيق أي لقب سواء على الصعيد المحلي أو القاري، حيث يحل في المركز الثالث بالدوري الإسباني الذي حسمه برشلونة، وودع مسابقة كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي على يد الفريق ذاته، وخرج من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام في دور الـ 16.

وواصل زيدان تجاهله لنجم توتنهام هوتسبير السابق، واستبعده مرة أخرى من قائمة الفريق، بعد غيابه عن مباراة فياريال في المرحلة الماضية.

وغاب بايل عن مباراة سوسييداد بقرار فني بحت، حيث تدرب الويلزي بشكل طبيعي خلال الـ15 دقيقة التي كانت مفتوحة للإعلام، وفقاً لوسائل إعلام إسبانية.