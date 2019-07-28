بايل يقترب من الدوري الصيني

شكل مستقبل غاريث بايل وقرب انتقاله إلى الدوري الصيني أبرز عناوين الصحف الإسبانية الصادرة أمس السبت.

واهتمت صحيفة "ماركا" بمستقبل الويلزي جناح ريال مدريد وكتبت "بايل إلى جيانغسو"، مؤكدة أنه سيحصل على راتب أكبر ويبقى القرار النهائي بعد اتفاق الفريقين.

فيما ركزت صحيفة "آس" على الصفقة المحتملة وكتبت "بايل قال نعم للصين".

وارتبط اسم الدولي الويلزي بالرحيل عن الملكي نظراً لعدم تفكير المدرب زين الدين زيدان بإشراكه ضمن خططه للموسم الجديد.

وكان "زيزو" قد أشرك بايل خلال اللقاءات الاستعدادية للموسم الجديد والتي تعرض ريال في أحدثها لخسارة كارثية أمام غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-7.