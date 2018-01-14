بايل يقرر البقاء في ريال مدريد

غاريث بايل

كشفت تقارير صحفية موقف النجم غاريث بايل من الاستمرار رفقة ريال مدريد في ظل اهتمام أكثر من فريقٍ أوروبي بضمه خلال المرحلة المقبلة.

وعاد الدولي الويلزي إلى التشكيلة الأساسية لريال بعد تعافيه من الإصابات العضلية التي كانت تمنعه من المشاركة طيلة الفترة الأخيرة.

وبدأ نجم الملكي باستعادة مستواه، خاصة بعد ثنائيته الأخيرة في مرمى سيلتا فيغو ضمن الدوري الإسباني، والتي مكنت الميرينغي من الخروج بنقطة من تلك المباراة وتفادي الهزيمة الثانية على التوالي بعد الخسارة في الكلاسيكو أمام برشلونة، علماً بأن الملكي خسر أمس أمام فياريال 0-1 بمشاركة النجم الويلزي.

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وقالت صحيفة "ABC" الإسبانية أن بايل قرر عدم الاستماع لأي عروض خلال الفترة القادمة، مشيرةً إلى أنه يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد خاصة بعدما استعاد مستواه وشعر بأهميته الكبيرة ضمن تشكيلة المدرب زين الدين زيدان.

وأضافت الصحيفة: "لا يخشى بايل المنافسة مع أي لاعب حالياً، حتى لو تم التعاقد مع هاري كاين، أو إيدين هازارد، أو حتى نيمار، فقد أصبح واثقاً بأنه لن يجد مكاناً أفضل من ريال مدريد لإظهار إمكاناته".