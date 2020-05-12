بايل يكشف موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، موقف غاريث بايل، جناح ريال مدريد من الرحيل عن النادي بعد تقارير عن رغبة نيوكاسل يونايتد في التعاقد معه.

وقال موقع “le10sport” أن الويلزي البالغ من العمر 30 عاماً، لا ينوي الرحيل عن ريال مدريد في السوق الصيفي.

وأضاف أن بايل سيفعل كل ما بوسعه للبقاء مع الملكي حتى نهاية عقده، الذي ينتهي في يونيو 2022.

وأوضح الموقع الفرنسي أن جوناثان بارنيت، وكيل أعمال بايل، أبلغ مسؤولي ريال مدريد بأن موكله لا يعتزم الرحيل، وهو ما قد يغضب المدرب زين الدين زيدان الذي أراد رحيل الويلزي منذ الصيف الماضي.

ويتردد أن ريال مدريد يريد التخلص من بايل، الصيف القادم؛ للتخلص من راتبه الضخم، كونه يحصل على أكثر من 17 مليون يورو سنوياً.

وتردد كذلك أن نيوكاسل ينوي إعادة بايل للدوري الإنجليزي بحال انتقال ملكيته من صندوق الاستثمار السعودي.

وانضم بايل لريال مدريد من توتنهام صيف 2013، في صفقة كلفت النادي الملكي 101 مليون يورو، ويمتد عقده حتى يونيو 2022.

وشارك النجم الويلزي في 249 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 105 أهداف، وصنع 67، علماً بأنه خاض الموسم الحالي 18 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.