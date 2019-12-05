بايل ينضم لقائمة مصابي ريال مدريد

تعرض غاريث بايل نجم ريال مدريد لإصابة خلال التدريبات الصباحية لينضم لقائمة مصابي الفريق التي تضم مارسيلو وإيدين هازارد.

وأعلن الملكي إصابة مارسيلو وهازارد واحتمال غيابهما عن الكلاسيكو.

ورغم عدم إصدار بيان رسمي حول إصابة الويلزي، إلا أن التقارير تؤكد تعرض نجم توتنهام السابق لإصابة في العضلة ذات الرأسين مما يجعله خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان لمباراتي إسبانيول وكلوب بروج.

وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن يكون بايل جاهزاً للكلاسيكو، لكن تاريخ الويلزي مع الإصابات يجعل الأمر مقلقاً، ومن الصعوبة المخاطرة بإشراكه أساسياً في المباريات القادمة.

بدوره، قد يغيب هازارد حتى نهاية العام الجاري ويعود في مباريات السوبر الإسباني، فيما قد يبتعد مارسيلو عن الملاعب نحو 3 أسابيع فقط.

يذكر أن بايل تعرض للعديد من الإصابات منذ انضمامه لريال مدريد في 2013 مما جعلته يغيب عن نحو 50% من مباريات الفريق.