بداية جديدة في انتظار لاعب مانشستر يونايتد ماسون جرينوود

البوابة – كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية أن المهاجم ماسون جرينوود الموقوف في مانشستر يونايتد قد يعرض عليه بداية جديدة في نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت مصادر أن اليوفي أعلنها صراحة خلال الأيام الماضية أنه مهتم بإعطاء فرصة لصاحب الـ21 عامًا للعودة إلى اللعب في أعلى مستوى من الكرة الأوروبية.

ماسون جرينوود تنتظره بداية جديدة في نادي يوفنتوس

بحسب موقع "Team Talk"، فإن زميل جرينوود السابق اللاعب الفرنسي بول بوغبا قد يكون له دورًا رئيسيًا في إتمام هذه الصفقة لصالح اليوفي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

أيضًا نقل موقع "The Sun" أن النادي الإيطالي يريد التعاقد مع جرينوود لمدة طويلة على سبيل الإعارة هذا الصيف، إلى جانب اهتمام من جانب أندية أخرى للحصول على خدمات اللاعب مثل نادي روما ونادي إي سي ميلان.

يشار إلى ماسون جرينوود قد تعرض للإيقاف في مانشستر يونايتد منذ أن تم الاشتباه به والقبض عليه من قبل السلطات في قضية اغتصاب وقضايا أخرى من نفس النوع في يناير 2022.

وعلى الرغم من سقوط كل التهم التي وجهت إليه في فبراير 2023 بعد ظهور أدلة جديدة للعلن، إلّا أن مانشستر يونايتد لا يزال مستمر في إجراءاته الداخلية بالتحقق من اللاعب الإنجليزي، وبالتالي لا يبدو أنه سيلعب مجددًا في أولد ترافورد.