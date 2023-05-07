تعرف على تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، موعد مباراة مان يونايتد ضد وست هام، المعلق والقنوات الناقلة.

يلعب نادي مانشستر يونايتد اليوم مباراة قوية خارج أرضه على أرضية ملعب "لندن الأولمبي" أمام نادي وست هام يونايتد العنيد في إطار منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

اليونايتد لا يزال في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، ولكن أي خسارة أو تعثر جديد فيما تبقى من الموسم قد يكلفه التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم وخاصة من أقرب ملاحقيه ليفربول، وفيما يلي نستعرض التشكيلة المتوقعة للفريق بحسب موقع WhoScored.com.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب: إيريك تين هاغ

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: دالوت ، لوك شاو ، ليندلوف ، ون بيساكا

خط الوسط: سابيتسر ، كاسيميرو ، برونو فرنانديز

خط الهجوم: راشفورد ، فيغهورست ، سانشو

موعد مباراة مان يونايتد ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مان يونايتد ووست هام اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت كل من السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر.

المعلق والقنوات الناقلة لمباراة مان يونايتد ضد وست هام يونايتد

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة مان يونايتد ضد وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي، حيث وقع الاختيار على المعلق رؤوف خليف الذي سيتولى القيادة الصوتية على قناة beIN Sports 1 Premium.