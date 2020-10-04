بداية شهر العسل بين كومان وميسي بعد نتائج برشلونة الإيجابية

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن بداية شهر العسل بين النجم ليونيل ميسي، والمدرب رونالد كومان، بعد فترة من الشد والجذب بين الأسطورة الأرجنتينية، والمدير الفني الهولندي.

وقال التقرير أن "ليو" بدأ يثني على أداء البارسا خلال المراحل الثلاثة من الدوري الإسباني، خاصة بعدما حقق الفوز على فياريال (4-0)، وسيلتا فيغو (3-0)، كما أن المباراة الأخيرة، شهدت لعب برشلونة لعدد كبير من الدقائق بـ 10 لاعبين، عقب طرد كليمون لونغليه، إلا أن الفريق ظهر بشكل متماسك.

يذكر أن برشلونة على موعد مع مواجهة صعبة اليوم الأحد مع ضيفه إشبيلية ضمن المرحلة الرابعة من الليغا.