بداية مميزة لنادال في مونتي كارلو

لقن رفائيل نادال مواطنه الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت درساً في اللعب على الملاعب الرملية ليفوز 6-1 و6-1 ويبدأ مشوار دفاعه عن لقب بطولة مونتي كارلو للأساتذة للتنس بطريقة رائعة يوم الأربعاء.

وفي مباراته الأولى منذ تعرضه لإصابة في الركبة في إنديان ويلز الشهر الماضي، لم يظهر نادال، المصنف الثاني على العالم، أي علامات على تراجع مستواه وتقدم سريعاً 5-0 في المجموعة الأولى على ملعب رنييه الثالث.

ونجح باوتيستا أغوت في الفوز بشوط لكن نادال حسم المجموعة الأولى وزاد من ضغطه على منافسه حين كسر إرساله مجدداً في بداية المجموعة الثانية.

ولم يكن هناك أي سبيل لإيقاف نادال الذي نجح كثيراً في خداع باوتيستا أغوت وأمطره بالعديد من الضربات الأمامية القوية بلا كلل.

وبعد أن أنقذ ثلاث نقاط لخسارة إرساله والنتيجة 2-1، أظهر نادال لمسته الحاسمة على الشبكة ليتقدم 4-1 ومضى بعد ذلك ليحسم فوزه المقنع.

وزاد نادال، الفائز بلقب مونتي كارلو 11 مرة، من مسيرة انتصاراته في البطولة إلى 16 مباراة وسيواجه البلغاري غريغور ديميتروف في الدور الثالث.

وقال نادال الحاصل على 17 لقباً في البطولات الأربع الكبرى "كانت بداية رائعة، من الجيد العودة إلى هنا.

"لدي بعض الذكريات الرائعة على هذا الملعب، أستمتع حقاً باللعب هنا".

واستعاد الألماني أليكساندر زفيريف بعضاً من مستواه في فوزه 6-1 و6-4 على الكندي الشاب فيلكس أوجيه-ألياسيم.

وبلغ زفيريف المصنف الثالث، الذي يعيش في مونتي كارلو، قبل نهائي البطولة العام الماضي لكنه يواجه صعوبات في 2019.

وبعد خسارته في نهائي بطولة أكابولكو أمام الأسترالي نيك كيريوس، خرج زفيريف مبكراً من بطولات إنديان ويلز وميامي ومراكش.

وقال اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً: "هذه أول مرة في الموسم الحالي أشعر فيها بأنني في صحة جيدة حقاً.

"أتدرب جيداً لكني لم أنجح في الأداء بصورة جيدة في المباريات".

ونجح دومينيك تيم وصيف بطل فرنسا المفتوحة العام الماضي في 20 من 23 نقطة على إرساله الأول ليقدم أداءً قوياً ويهزم السلوفاكي مارتن كليزان 6-1 و6-4.

كما تأهل اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف السادس بفوزه على القازاخستاني ميخائيل كوكوشكين 6-3 و7-5.