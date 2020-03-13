برشلونة: إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا

أجرى فريق برشلونة حصة تدريبية اعتيادية في حضور جميع اللاعبين بمَن فيهم سيرجيو روبرتو الذي تعافى من الإصابة في الوقت الذي علَّق فيه النادي النشاط في أكاديمية لا ماسيا للناشئين لمدة أسبوعين فيما سيواصل طلابها نشاطاتهم الأكاديمية من منازلهم ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وجرى إيقاف منافسات الدوري الإسباني جراء تفشي وباء كورونا، كما تم الإعلان عن إيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي من قبل الاتحاد القاري للعبة.