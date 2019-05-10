برشلونة الأقرب لضم دي ليخت

كشف إيدوين فان دير سار مدير أياكس أمستردام أن القائد ماتياس دي ليخت سينتقل إلى إسبانيا، أو إنجلترا الموسم المقبل، مبيناً أن استمراره مع الفريق الهولندي موسماً إضافيّاً صعب جداً وغير منطقي.

واستبعد فان دير سار انتقال المدافع الشاب إلى يوفنتوس أو بايرن ميونيخ رغم التكهنات الصحفية التي تحدثت أخيراً عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى تورينو.

وربطت وسائل الإعلام الإسبانية سريعاً بين كلمات فان دير سار، وتحركات إدارة برشلونة، وتوقعت صحيفة "سبورت" انتقال دي ليخت إلى النادي الكتالوني نهاية الموسم الجاري.