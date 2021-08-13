برشلونة "اليائس" يعرض كوتينيو على لاتسيو

كشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن برشلونة عرض على لاتسيو خدمات لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو.

ويسعى النادي الإسباني للتخلص من لاعبيه ذوي الأجور العالية على أمل تخفيض فاتورة الرواتب الإجمالية لتسجيل تعاقداته الجديدة قبل إغلاق نافذة الانتقالات نهاية الشهر الجاري.

ورغم أن الصفقة تبدو صعبة، إلا أن البارسا يتمنى التخلص من النجم البرازيلي الذي فشل في إثبات نفسه منذ وصوله إلى ملعب كامب ناو عام 2018 قادماً من ليفربول الذي تألق معه في السابق.

كوتينيو عانى من الإصابات وتراجع كبير في المستوى.

وتعرض البالغ من العمر 29 عاماً لسلسلة طويلة من الإصابات، كما أعير لبايرن ميونيخ في تجربة لم تكن ناجحة بمعنى الكلمة أيضاً.

ويتقاضى نجم خط الوسط قرابة 15 مليون يورو سنوياً وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس".