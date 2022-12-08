برشلونة حاول التعاقد مع ياسين بونو

حاول برشلونة التعاقد مع النجم الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية وفقاً لتقارير نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وسعى النادي الكتالوني لاستقطاب صاحب الـ 31 عاماً مطلع شهر فبراير المنصرم وفقاً للجريدة الكتالونية بعد أيام من إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية، لكن الصفقة لم تتجسد.

بونو يتألق مع منتخب المغرب

وقدم الحارس مستويات لافتة في بطولة كأس العالم 2022 ولعب دوراً رئيسياً في بلوغ "أسود الأطلسي" الدور ربع النهائي بعد تخطي عقبة المنتخب الإسباني.

وتصدى لركلتي ترجيح خلال الانتصار التاريخي ومنح المغاربة بطاقة العبور لربع النهائي لأول مرة في التاريخ.

يذكر أن عقد نجم الحراسة مع إشبيلية يمتد حتى صيف عام 2025 وتبلغ قيمته الحالية في سوق الانتقالات 15 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.