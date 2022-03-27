برشلونة: سندفع أي مبلغ للحصول على صلاح

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة مستعد لدفع ما يلزم من أجل الحصول على توقيع الهداف الدولي المصري محمد صلاح من ليفربول.

ويراهن المسؤولون في البارسا على الاحترام المتبادل الذي يجمع "مو" بتشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول.

ويدرك النادي الكتالوني أن جلب النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند سيكون مكلفاً وفي غاية الصعوبة نظراً للمنافسة الشديدة على توقيعه من قبل مانشستر سيتي وريال مدريد.

لذلك سيصب القائمون على البارسا تركيزهم صوب صلاح الذي لم يتوصل بعد لاتفاق مع الريدز حول التوقيع على عقدٍ جديد.

ويرى تشافي مدرب برشلونة أن الهداف المصري وما يتمتع به من إمكانيات وتنوع مثالية لأسلوب اللعب الذي يفضله.