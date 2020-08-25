برشلونة على مشارف أزمة مالية بسبب كومان

بات برشلونة على مشارف أزمة مالية كبرى، بتسديد مستحقات عدد من النجوم الذين قرر رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة التخلص منهم.

وفي مقدمة الأسماء يظهر لويس سواريز، الذي توعد النادي في تصريحات غاضبة مطالباً ببقية مستحقاته عن عقده الحالي الذي يستمر حتى يونيو 2021.

فيما واصلت الصحف الإسبانية الكشف عن القرارات التي اتخذها الهولندي فيما يخص اللاعبين الذين ينوي الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريراً صباح الثلاثاء كشفت خلاله عن لاعبين آخرين يرغب كومان بالتخلص منهما هذا الصيف، وقد أبلغهما شخصياً بذلك.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المدرب الهولندي تواصل مع إيفان راكيتيتش وسامويل أومتيتي في الساعات الماضية، وأبلغهما أنهما ليسا ضمن حساباته.

وفتح سواريز النار على النادي بوضعه شرطاً صعباً للرحيل وفقاً للصحافي جيرارد روميرو في إذاعة "راك 1" الكتالونية، حيث قال: "سواريز مستاء لأن محاميه علم بأمر رحيله، قبل أن يعلم هو نفسه، ويعتبر هذا غير عادل، استمرت مكالمة كومان مع سواريز أقل من 3 دقائق.

"فكرة سواريز هي أنه إذا كان عليه أن يغادر برشلونة نهائياً، فسيطلب من النادي أن يدفع له أجره بالكامل عن العام المتبقي من عقده الذي سينتهي في 30 يونيو من عام 2021".

وحديث سواريز الغاضب وشرطه الصعب سيفتح النار على برشلونة لانه يتوقع أن تكون هناك مطالبات مماثلة لكل من راكيتيتش وأومتيتي لان عقد الأول ينتهي عام 2021، بينما يمتد عقد الثاني عام 2023.