برشلونة لا يملك المال الكافي لشراء دي ليخت

أشارت وسائل الإعلام من جديد إلى اهتمام برشلونة بالتوقيع مع ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وكشفت مصادر أن الدولي الهولندي غير سعيد بدوره مع يوفنتوس، وعدم وصوله للمستوى والمكانة التي كان يتمناها عند الانضمام لحامل لقب الدوري الإيطالي.

وأوضحت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن البارسا قدم عرضاً بقيمة 74 مليون يورو للتعاقد مع دي ليخت في الصيف، لكن يوفي غير مستعد بعد للتخلي عن جوهرته الهولندية.

من ناحيتها، أكدت تقارير إيطالية وجود عقبة أساسية تحول دون تقديم هذا العرض من الأصل، وهو أن برشلونة يركز على ضم لاعبين آخرين على رأسهم لاوتارو مارتينيز من إنتر.

ولا يزال البلاوغرانا يبحث عن تدعيم خط دفاعه، لكن من الواضح أن تقديم عرض بقيمة 74 مليون يورو يبدو خارج قدرات النادي الكتالوني حالياً بسبب التراجع الهائل في الإيرادات جراء تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى الديون التي قد تجعله يضطر للبيع قبل الشراء.

وكشفت مصادر بأن لدى البارسا ميزانية أقل من المعتاد الصيف القادم لتدعيم صفوفه، كما أن البيانكونيري ليست لديه أي نية على الإطلاق لبيع دي ليخت حتى مقابل ما تم عرضه سابقاً.