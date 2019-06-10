برشلونة مستعد للتخلي عن سيميدو مقابل 50 مليون يورو

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية الاثنين إلى عدم رفض إدارة برشلونة بيع الظهير نيلسون سيميدو هذا الصيف بحال وصول عرض رسمي من أجله بقيمة 50 مليون يورو.

وطلب الدولي البرتغالي من إدارة البارسا السماح له بالرحيل بعد نهاية الموسم الماضي، بسبب قلة الدقائق التي حصل عليها في الخانة الأساسية واعتماد المدرب إيرنيستو فالفيردي على زميله سيرجي روبرتو بشكل أكبر.

واستغلت إدارة النادي الكتالوني تألق سيميدو اللافت في دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال، لتضع سعر 50 مليون يورو للتخلي عن خدماته إلى أي فريق آخر.

يذكر أن أتلتيكو مدريد من أكثر المهتمين بضم الظهير، لذلك قد يدخل ضمن صفقة انتقال أنتوان غريزمان إلى كامب ناو.