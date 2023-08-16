برشلونة مطالب ببيع لاعبين اثنين قبل ضم جواو كانسيلو

سيصب برشلونة كل جهوده لاستقطاب الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي، لكن عليه التخلص من اثنين من لاعبيه أولاً وفقاً لتقارير إعلامية.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من البارسا المساعي لجلب اللاعب الذي تراجع دوره في سيتي بعد تصادمه مع المدير الفني جوسيب غوارديولا.

وراهن "بيب" على كايل ووكر في مركز الظهير الأيمن، فيما تراجعت أسهم كانسيلو بشكلٍ عام، علماً بأنه أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

ورغم اهتمام برشلونة الكبير بكانسيلو، إلا أن عليه بيع لاعبين اثنين لإتمام الصفقة، وهما الأميركي سيرجينيو ديست والفرنسي كليمون لونغليه.

ويحاول البلاوغرانا جلب الظهير البرتغالي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء أو أن يتم تفعيل بند لشرائه بصورة نهائية بحال موافاته لبعض الأهداف.

ويعاني برشلونة من صعوبات مالية أجبرته على عدم تسجيل أسماء عدة لاعبين في قوائم الليغا وهم إينياكي بينيا وماركوس ألونسو وإينيغو مارتينيز.

ومع أن بيع ديست يبدو صعباً نظراً لأجوره الباهظة، إلا أن لونغليه يبدو قريباً من الرحيل صوب الدوري السعودي.