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برشلونة وريال مدريد يتابعان موهبة برازيلية شابة

منشور 20 أيلول / سبتمبر 2022 - 11:22
فيتور روك (المصدر: أ ف ب)
فيتور روك (المصدر: أ ف ب)

يتنافس الغريمان برشلونة وريال مدريد على خدمات البرازيلي الصاعد فيتور روك مهاجم أتلتيكو باراناينسي، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

بدأ صاحب الـ 17 عاماً مسيرته في صفوف كروزيرو وشارك معه في 16 لقاء رغم صغر سنه سجل خلالها 6 أهداف.

دفعت هذه الأرقام إدارة باراناينسي للتعاقد مع اللاعب في أبريل الماضي ليسجل معه 6 أهداف ويصنع هدفين آخرين في 25 مباراة حتى الآن.

لعب روك دوراً مهماً في مساعدة فريقه الجديد على التأهل لنهائيات كوبا ليبيرتادوريس، حيث سيواجه مواطنه فلامينغو الشهر القادم.

يذكر أن يوفنتوس قدم عرضاً لضم النجم الصاعد قيمته 15 مليون يورو، إلا أن باراناينسي رفضه مباشرة بانتظار عروض أخرى تناهز قيمتها الـ 40 مليون يورو.

كلمات دالة:برشلونةريال مدريدفيتور روكأتلتيكو باراناينسيكروزيرويوفنتوس

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