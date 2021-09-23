برشلونة ومان سيتي وإنتر ويوفنتوس في سباق لضم نجم أتالانتا

دخل مانشستر سيتي سباق التعاقد مع نجم أتالانتا روبن غوسينس وفقاً لتقرير نشره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي اليوم الخميس.

ويعد الدولي الألماني هدفاً لعدة أندية كبرى أخرى أبرزها برشلونة وإنتر ميلان ويوفنتوس وليستر سيتي.

وقدم الظهير الأيسر الذي يستطيع اللعب في مركز الجناح أيضاً مستويات استثنائية مع النيراتزوري ومنتخب بلاده خلال الفترة الماضية، وتألق بشكلٍ لافت مع المانشافت في بطولة يورو 2020 مطلع الصيف.

وانتقل النجم البالغ من العمر 27 عاماً إلى أتالانتا قادماً من هيراكليس آلميلو الهولندي، وشارك معه حتى الآن في 155 مباراة سجل خلالها 29 هدفاً.

يذكر أن اللاعب مثل منتخب ألمانيا للمرة الأولى في سبتمبر من العام الماضي، وخاض 13 لقاءً دولياً زار الشباك خلالها مرتين.