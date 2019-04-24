برشلونة وميلان في سباق لضم ريتشارليسون

دخل ميلان صراع التعاقد مع ريتشارليسون مهاجم إيفرتون وذلك بعد أن أبدى برشلونة أيضاً رغبته بضم النجم البرازيلي.

وسجل ريتشارليسون للتوفيز هذا الموسم 13 هدفاً، وأكد موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن وكيل أعمال اللاعب يتفاوض مع البارسا حالياً.

وتمكن ريتشارليسون من زيارة شباك مانشستر يونايتد مؤخراً في المباراة التي فاز فيها إيفرتون برباعية دون رد ضمن الدوري الإنجليزي.

وقالت مصادر إعلامية إيطالية أن النادي الإنجليزي سيطالب بحوالي 80 مليون جنيه استرليني للاستغناء عن مهاجمه الذي يلقى إشادة كبيرة من قبل مدربه ماركو سيلفا.