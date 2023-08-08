برشلونة يؤكد انتقال عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان

كشف ماتيو آليماني مدير كرة القدم في برشلونة عن إتمام صفقة بيع النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان.

وقال آليماني قبل مواجهة كأس جوان غامبر التي تغلب فيها البارسا على توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-2 ليلة الثلاثاء: "ديمبيلي في طريقه إلى باريس، تمت الصفقة، بقي فقط التوقيع على عقد الانتقال."

وتبلغ قيمة الصفقة 50 مليون يورو، وهي قيمة شرط فسخ عقد الجناح الفرنسي مع برشلونة.

وسيوقع اللاعب عقداً لمدة 5 مواسم أي أنه سيرتدي القميص الباريسي حتى يونيو من عام 2028.

يذكر أن البارسا تعاقد مع النجم البالغ من العمر 26 عاماً في عام 2017 من بوروسيا دورتموند في صفقة تجاوزت قيمتها الـ 110 ملايين يورو.