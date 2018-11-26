برشلونة يؤكد غياب سواريز أسبوعين بداعي الإصابة

لويس سواريز

أعلن برشلونة عن غياب الثلاثي لويس سواريز مهاجم الفريق ولاعب الوسط آرثر ميلو بالإضافة للحارس ياسبر سيليسن عن رحلة الفريق إلى هولندا.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي عبر موقعه الرسمي، وأكد خلاله عن تعرض الثلاثي لإصابات مختلفة ستمنعهم من التواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويسافر فريق برشلونة لهولندا لمواجهة مستضيفه بي إس في آيندهوفين ضمن الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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وأكد البيان شعور سواريز بمشكلة في الركبة، وهو ما سيبعده قرابة الأسبوعين، فيما يعاني سيليسن من كسر سيبعده عن الملاعب حوالي ثلاثة أسابيع، بينما سيغيب آرثر بسبب حمل زائد على العضلة الضامة دون تحديد فترة غيابه.

وذكر البيان أيضاً أن فيليبي كوتينيو القادم لبرشلونة من ليفربول في يناير الماضي تلقى التصريح الطبي وبات جاهزاً للمشاركة مع الفريق، كما استعاد البلاوغرانا خدمات لاعب الوسط الآخر إيفان راكيتيتش.

يذكر أن برشلونة يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا والتي تضم إلى جانبه كلاً من إنتر وتوتنهام وآيندهوفن.