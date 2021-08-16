برشلونة يتابع أوباميانغ ولاكازيت

يتابع برشلونة وضعية النجمين الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والفرنسي أليكساندر لاكازيت مع آرسنال وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

ويتطلع النادي الإنجليزي لتخفيض فاتورة أجور لاعبيه من خلال التخلص من بعض النجوم ذوي الرواتب العالية.

ويراقب البارسا ما يحصل، إلا أن عليه بيع عدة لاعبين من صفوفه قبل التحرك لضم أوباميانغ أو لاكازيت.

وسقط آرسنال أمام مستضيفه برينتفورد الصاعد هذا الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين دون رد ضمن المرحلة الأولى.

فيما حقق برشلونة فوزاً مهماً على ضيفه ريال سوسييداد بأربعة أهداف لاثنين على ملعب كامب ناو ليلة الأحد لحساب المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.

وخسر البلاوغرانا خدمات هدافه التاريخي ليونيل ميسي الذي رحل إلى باريس سان جيرمان، فيما أصيب تعاقده الجديد المهاجم سيرجيو أغويرو وسيغيب عن الملاعب قرابة الشهرين.