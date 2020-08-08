برشلونة يتجاوز نابولي ويضرب موعداً مع بايرن ميونيخ

انتصر برشلونة الإسباني على ضيفه نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف ليضمن بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويضرب موعداً مع بايرن ميونيخ الألماني.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل 1-1 ليتأهل البارسا للدور القادم بمجموع المواجهتين 4-2.

نفذ إيفان راكيتيتش ركنية على رأس كليمون لونغليه الذي سجل الهدف الأول بصورة مثيرة للجدل.

في الدقيقة 22 نجح النجم ليونيل ميسي في إضافة الهدف الثاني في أول أهدافه أمام نابولي خلال مواجهاته ليصبح رابع فريق إيطالي يستقبل أهدافاً من البرغوث بعد ميلان وروما ويوفنتوس.

وسجل ميسي هدفاً آخر في الدقيقة 30 لكن الحكم ألغاه بداعي لمسة اليد على الأرجنتيني.

وفي الدقيقة 45 حصل ميسي على ركلة جزاء ترجمها لويس سواريز بنجاح، وبعد دقائق منح راكيتيتش الفريق الضيف ركلة جزاء حولها لورينزو إينسيني داخل الشباك لينتهي الشوط الأول 3-1.

نابولي كان الأكثر سيطرة في الشوط الثاني وسجل هدفاً من الدقيقة 80 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وعدا ذلك لم تكن هناك أي خطورة حقيقية على مرمى النادي الكتالوني.

بهذه النتيجة يواجه برشلونة غريمه بايرن ميونيخ في ربع النهائي يوم الجمعة القادم بعد فوز البافاري على تشيلسي بنتيجة 7-1 بمجموع المواجهتين.