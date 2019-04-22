برشلونة يتحرك لتمديد عقد فيدال

أكدت تقارير إعلامية إسبانية اليوم أن برشلونة يرغب بتمديد عقد لاعب الوسط آرتورو فيدال نجم بايرن ميونيخ السابق خلال الأيام القادمة.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية والتي أكدت أن النادي الكتالوني يسعى لتجنب أي مفاجآت خلال الفترة القادمة.

وقالت الصحيفة أن البارسا يريد من وراء ذلك ألا يتبقى من عقد الدولي التشيلي فترة قصيرة حتى يتمكن من الرحيل عن صفوفه مجاناً.

ويرتبط فيدال حالياً بعقد مع برشلونة يمتد حتى نهاية موسم 2020-2021، لكن النادي يريد تمديده لموسم إضافي.

ويدرك برشلونة أهمية فيدال جراء تأقلمه السريع وتقديم المستويات المميزة في خط الوسط وإسهامه في العديد من الانتصارات، كما يدرك الرغبة المستمرة من إنتر في ضمه بالإضافة لعدة أندية آسيوية.

يذكر أن فيدال انضم لبرشلونة الصيف الماضي بعد أن كان قريباً من الانضمام إلى إنتر.