برشلونة يتحرك لضم نيمار من خلال وسطاء

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الثلاثاء، صعوبة المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان بشأن التوقيع مع نيمار وفقاً لتصريحات أدلى بها جوردي كاردونير نائب رئيس النادي الكتالوني.

وأشار كاردونير إلى أن ناديه لم يهتم بضم البرازيلي بداية الصيف، لكنه بدأ يعمل على إتمام الصفقة بعد حديث المهاجم عن رغبته في العودة إلى كامب ناو من جديد.

وألمح إداري البارسا إلى أن ناديه لا يتفاوض بشكل مباشر مع إدارة سان جيرمان، بل أن الأمر بالكامل يتم عن طريق بعض الوكلاء والوسطاء الذين يقودون عملية المفاوضات.

يذكر أن برشلونة يرفض دفع أي مبلغ مالي من أجل عودة نيمار، وإنما يفضل فقط إدخال ثنائي من اللاعبين في الصفقة لعدم توافر السيولة المطلوبة داخل خزينة النادي في الوقت الحالي.