برشلونة يتخلص من أحد لاعبيه أخيراً

بات برشلونة على أعتاب التخلص من خدمات المدافع أوسكار مينغيزا القريب من الانضمام لصفوف الجار سيلتا فيغو هذا الصيف وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وخلت قائمة البارسا التي خاضت المرحلة الاستعدادية في الولايات المتحدة الأميركية من اسم صاحب الـ 23 عاماً في إشارة واضحة لرغبة المدير الفني تشافي هيرنانديز بالتخلص من اللاعب في أسرع وقتٍ ممكن.

ويمني مسؤولو البلاوغرانا النفس في أن تجلب الصفقة إلى خزائن النادي قرابة 5 ملايين يورو.

ومن المتوقع أن يعمل سيلتا فيغو على إنهاء صفقة مينغيزا خلال الأيام القادمة مخلصاً برشلونة من أحد لاعبيه الزائدين عن الحاجة.

ولا يستطيع النادي الكتالوني تسجيل أي من تعاقداته الجديدة حتى الآن في كشوفات الدوري الإسباني نظراً لضرورة بيع بعض لاعبيه الحاليين من أجل توفير الشواغر للصفقات التي تم إبرامها هذا الصيف.