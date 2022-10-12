برشلونة يتعادل مع إنتر ميلان 3-3 في مباراة مجنونة

تعادل برشلونة الإسباني مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي في لقاء القمة القوي والمجنون الذي جرى بينهما على ملعب سبوتيفاي كامب ناو اليوم الأربعاء لحساب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاءت أهداف البارسا عن طريق كلٍ من الفرنسي عثمان ديمبيلي (40)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (هدفان) في الدقيقتين 82 و 90+2.

أما أهداف النيراتزوري فتناوب على تسجيلها نيكولو باريلا (50)، ولاوتارو مارتينيز (63)، والبديل روبن غوسينس (89).

وتلقى سيموني إنزاغي مدرب إنتر لبطاقة حمراء في اللحظات الأخيرة إثر اعتراضه على الوقت الإضافي المحتسب للشوط الثاني (90+7).

إنتر ميلان يقترب من التأهل وفرص برشلونة تتراجع

رفع إنتر رصيده بهذا التعادل إلى 7 نقاط في المركز الثاني، كما رفع البلاوغرانا رصيده بدوره إلى 4 نقاط.