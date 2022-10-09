برشلونة يتفوق على سيلتا فيغو ويلتحق بريال مدريد في صدارة الليغا

حقق برشلونة فوزاً صعباً على ضيفه العنيد سيلتا فيغو وبهدفٍ دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب سبوتيفاي كامب ناو لحساب الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وانتصر الفريق الكتالوني بفضل هدفٍ سجله النجم الشاب المتألق بيدري في الدقيقة 17 من زمن المواجهة.

ورغم الضغط من الضيوف في الفترات الأخيرة من اللقاء، إلا أن أصحاب الأرض تمكنوا من الحفاظ على النتيجة واقتناص النقاط الثلاثة.

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بهذه النتيجة، رفع البارسا رصيده إلى 22 نقطة جعلته يتصدر الترتيب العام بفارق الأهداف عن غريمه التاريخي ريال مدريد.

فيما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.