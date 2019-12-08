برشلونة يتلقى أنباء سارة قبل الكلاسيكو

عاد برشلونة إلى تدريباته بعد فوزه العريض على ريال مايوركا بخماسية مقابل هدفين ضمن المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

واستعاد البارسا الثنائي جوردي آلبا ونيلسون سيميدو، حيث شاركا في جزء من التدريبات مع زملائهم، مما يدل على تطور تعافيهما وفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية.

وأوضحت الصحيفة “يتخذ آلبا وسيميدو خطوات نحو الشفاء التام، قبل 10 أيام من مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد”.

وكان آلبا قد عانى من انتكاسة بإصابته السابقة في عضلات الفخذ اليسرى أمام سلافيا براغ، فيما تعرض سيميدو للإصابة أمام سيلتا فيغو.

وفي سياق منفصل، شارك الثنائي الشاب كارليس بيريز ورونالد آراوخو في التدريبات، ومن المتوقع مشاركتهما أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا بعد غد الثلاثاء.

ويعتزم إيرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، إجراء العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية أمام إنتر ميلان لإراحة لاعبيه خاصةً بعد حسم التأهل لدور الـ 16.