برشلونة يتلقى عرضاً إماراتياً بقيمة 1.5 مليار يورو لتخليصه من ديونه

تلقى برشلونة برئاسة جوان لابورتا عرضاً مغرياً بقيمة 1.5 مليار يورو لتخليص النادي من ديونه من قبل شركة إماراتية وفقاً لتقارير قادمة من إسبانيا.

وقال برنامج "إل كوروبيتو" الذي تبثه قناة "8tv" الكتالونية أن الشركة الإماراتية تعتزم شراء ديون البارسا مع شروط ميسرة للتسديد.

وأكد البرنامج أن هذا العرض سيكون رائعاً للنادي الكتالوني الذي لن يضطر لدفع أي شيء لمدة عامين.

ويمكن أن تمتد فترة التسديد لقرابة 12 عاماً مع نسبة فائدة منخفضة للغاية.

وسيستلم برشلونة 1.5 مليار يورو مباشرة مما يعني خروجه من النفق المظلم الذي دخله جراء ممارسات مالية غير خاطئة خلال الأعوام الأخيرة وستتوفر لديه السيولة الكافية لإجراء تعاقدات جديدة.

يذكر أن مصير المدرب رونالد كومان مع الفريق ما زال مهدداً، إذ بات من الضروري تحقيق الفوز في المباريات القادمة لضمان استمراره على رأس عمله.