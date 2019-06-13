برشلونة يتلقى نبأ سعيداً بخصوص غريزمان

حسم الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، ميغيل آنخيل مارين، قضية النجم أنتوان غريزمان، الذي تباينت التقارير حول مستقبله خلال الفترة الماضية.

ففي الشهر الماضي، أعلن مهاجم منتخب فرنسا وضع حد لمسيرته مع أتلتيكو مدريد، حينما قال: "كانت 5 سنوات رائعة معكم.. ستظلون دائماً في قلبي، شكراً لكم جميعا".

وبعد أن رافقت اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً تقارير تفيد بقرب انتقاله إلى برشلونة، خرج مارين بتصريح أكد فيه صحة هذه الأنباء.

ونقل موقع "سبورت إنغليش" عن رئيس أتلتيكو قوله لإذاعة محلية: "أعلم جيداً أين سيتواجد غريزمان الموسم القادم، كنت على علم منذ مارس الماضي أنه سينتقل إلى برشلونة".

وعقب آخر مباراة للمنتخب الفرنسي أمام أندورا ضمن تصفيات يورو 2020، أول أمس الثلاثاء، قال المهاجم لوسائل الإعلام "يجب أن تكونوا صبورين قليلاً، أنا أول شخص يريد أن يكشف لكم خططي المستقبلية، لكن علينا الانتظار في الوقت الحالي، ربما سنعرف المزيد في غضون أسبوعين".

وقرر غريزمان الرحيل عن أتلتيكو مدريد رغم امتداد عقده حتى 2023، وذلك بعدما جدده الموسم الماضي.

وكان الفرنسي قريباً من برشلونة الصيف الماضي، لكنه فضل البقاء في ملعب واندا ميتروبوليتانو رافضاً العرض الكتالوني.