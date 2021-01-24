برشلونة يجتاز إلتشي بثنائية في غياب ميسي

أحرز النجم فرينكي دي يونغ هدفاً وقام بصناعة آخر، ليقود برشلونة لتحقيق فوز ثمين ومستحق بنتيجة 2-0 على مستضيفه إلتشي اليوم الأحد ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإسباني.

وواصل البارسا صحوته في المسابقة، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي، ليتقدم إلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي يستضيف فالنسيا في وقت لاحق اليوم ضمن المرحلة ذاتها، بالإضافة لامتلاكه مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، تجمد رصيد إلتشي عند 17 نقطة، ليظل في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وفي غياب ليونيل ميسي قائد برشلونة عن اللقاء بسبب الإيقاف، تقمص دي يونغ دور البطولة، عقب تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يصنع الثاني للبديل ريكي بوتش في الدقيقة 89.

يأتي هذا الفوز ليعيد بعضاً من الاتزان لبرشلونة عقب إخفاقه في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني هذا الموسم، بخسارته 2-3 أمام أتلتيك بلباو في نهائي المسابقة الأحد الماضي.