برشلونة يجتمع مع ممفيس ديباي للاتفاق على رحيله

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الثلاثاء أن محامي النجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي اجتمع في الساعات الماضية مع إدارة برشلونة للوقوف على متطلبات إنهاء عقد موكله.

وبدا واضحاً خلال الفترة الأخيرة أن مستقبل المهاجم سيكون خارج أسوار ملعب سبوتيفاي كامب ناو في ظل التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي منذ يناير المنصرم.

وضم البارسا كلاً من فيران توريس وبيير إيميريك أوباميانغ وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا لتدعيم خط المقدمة إضافة لتواجد عثمان ديمبيلي وآنسو فاتي.

وأدت كثرة الخيارات الهجومية للتقليل من فرص مشاركة ديباي بشكلٍ مستمر مع البلاوغرانا علماً بأنه وصل إلى الفريق في صفقة مجانية صيف العام الماضي بعد انتهاء رحلته مع أولمبيك ليون.

ديباي يقترب من يوفنتوس

واقترب الهولندي كثيراً من حزم حقائبه والانتقال إلى تورينو للعب في صفوف يوفنتوس بعدما أشارت تقارير سابقة إلى توصله لاتفاق حول البنود الشخصية مع النادي الإيطالي.

وسيؤدي رحيل اللاعب إلى فتح المجال أمام برشلونة لتسجيل المدافع الفرنسي جولز كوندي الذي لم ينجح بعد بإدراجه في قوائم الدوري الإسباني.