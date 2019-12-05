برشلونة يجدد عقد آنسو فاتي بشرط جزائي ضخم

أعلن برشلونة أنه وقع عقداً جديداً مع النجم الشاب آنسو فاتي يربطه بالفريق حتى صيف عام 2022.

وقال النادي الكتالوني أن فاتي سيظل في صفوفه حتى عام 2022 مع إمكانية التمديد لعامين آخرين، وتم رفع الشرط الجزائي في عقده ليبلغ 170 مليون يورو.

وشارك فاتي في أغسطس الماضي مع الفريق الأول للبارسا للمرة الأولى، ونجح في تسجيل اسمه في تاريخ النادي، حين تمكن من هز شباك أوساسونا ليصبح أصغر لاعب يسجل للبلاوغرانا في الليغا، حيث كان يبلغ من العمر 16 عاماً و304 أيام حينها.

وشارك فاتي حتى الآن في 9 مباريات الدوري الإسباني، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر، كما شارك في مباراتين في دوري أبطال أوروبا.