برشلونة يحاول إغراء نجم مانشستر سيتي

البوابة - كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تفاصيل العرض المقدم من برشلونة لضم لاعب خط الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان نجم مانشستر سيتي لضمه الصيف المقبل.

وسيصل العقد الذي يربط الألماني مع السيتيزنز إلى نهايته بحلول الثلاثين من يونيو القادم، علماً بأنه لم يتم الاتفاق على توقيع عقد جديد حتى الآن.

وارتبط اسم جوندوجان بالانتقال لصفوف برشلونة، في صفقة انتقال حر، خاصة مع انتهاء عقد سيرجيو بوسكيتس، بنهاية الموسم الجاري، وعدم تحديد موقفه حتى الآن.

وقدم البارسا عرضاً لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وتتفوق قيمة عرض النادي الكتالوني على ما قدمه سيتي لغوندوغان من أجل التجديد.

ويدرك نجم بوروسيا دورتموند السابق الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلاوغرانا، إلا أنه لم يستجب لهذا العرض حتى الآن.