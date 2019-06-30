برشلونة يحسم صفقة غريزمان ويعلنها رسمياً قريباً

كشفت تقارير اسبانية عن تفاصيل انتقال النجم أنتوان غريزمان من أتلتيكو مدريد لبرشلونة.

وستكلف الصفقة النادي الكتالوني مبلغ 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي الفرنسي، بدلاً من 200 مليون يورو.

وسيوقع بطل كأس العالم مع فرنسا عقداً مع البارسا لمدة 5 مواسم، يبقيه في ملعب كامب ناو حتى نهاية يونيو 2024.

أما بخصوص الراتب الذي سيتقاضاه غريزمان، فسيكون 17 مليون يورو سنوياً وفقاً لهذه التقارير.

يذكر أن المهاجم الفرنسي أكد في مايو الماضي نيته بالرحيل عن أتلتيكو مدريد.