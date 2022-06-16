برشلونة يحضر عرضاً جديداً لضم ليفاندوفسكي

يحضر برشلونة المثقل بالديون عرضاً جديداً وفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية من أجل إقناع بايرن ميونيخ بالتخلي عن النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هذا الصيف.

وتصل قيمة العرض الجديدة إلى 50 مليون يورو، علماً بأن إدارة النادي البافاري لم تستجب منذ البداية لعرض البارسا السابق بقيمة 32 مليون يورو إضافة لـ 5 ملايين أخرى على شكل مكافآت.

كما أن بطل الدوري الألماني يرفض الاستماع حتى لأي عروض تصل إلى 40 مليون يورو في القيمة.

وسيجري تصويت اليوم الخميس في برشلونة للوقوف على إمكانية توفير الـ 50 مليون يورو التي من شأنها أن تجلب ليفاندوفسكي إلى ملعب كامب ناو.

برشلونة يصوت على قرار ضم ليفاندوفسكي

وسيدرس القائمون على البارسا ما إذا كان ضم البولندي الذي سيزيد من حجم الديون المترتبة على النادي يشكل حلاً مناسباً للمستقبل.

يذكر أن "ليفا" عبر مؤخراً عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونيخ وشكك فيما إذا كان سيرتدي قميص البافاري مجدداً مع أنه ملزم بعقدٍ يمتد لموسم أخير مع العملاق الألماني.