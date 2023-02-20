برشلونة يحضّر عرضًا مغريًا لضم نجم مانشستر سيتي

البوابة - يستعد نادي برشلونة لتقديم عرض سخي لضم رودري لاعب خط الوسط في مانشستر سيتي، وذلك تحضيرًا لمرحلة ما بعد سيرجي بوسكيتس الذي ينتهي عقده نهاية هذا الموسم.

وكان البارسا قد حدد سابقًا بديل لبوسكيتس، حيث وقع الاختيار خلال الميركاتو الشتوي على نجم منتخب المغرب ولاعب فيورنتينا أمرابط، إلّا أن المفاوضات بين الطرفين وصلت لطريق مسدود وقرر النادي الإيطالي عدم الاستغناء عن لاعبه في الوقت الحالي.

برشلونة يعرض على مانشستر سيتي مبلغًا ضخمًا مقابل رودري

كشف موقع "فوتبول إنسايدر" أن النادي الكتالوني يحضّر حاليًا لصفقة من العيار الثقيل سيقدم خلالها عرضًا سخيًا لضم لاعب وسط السيتي الإسباني رودري.

وبحسب التقارير، فإن برشلونة قد يقدم لمانشستر سيتي عرض بقيمة 90 مليون يورو مقابل التخلي عن نجم الوسط رودريغو الذي مدد عقده مع النادي لغاية عام 2027.

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يشار إلى النجم الإسباني صاحب الـ26 كان قد انضم إلى السيتي في عام 2019 في عقد لمدة 5 سنوات، قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 63 مليون يورو، ومنذ قدومه لملعب "الاتحاد" كان وما زال من الأوراق الأساسية التي يعتمد عليها بيب غوارديولا.