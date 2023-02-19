زيدان جاهز للرجوع إلى عالم التدريب

البوابة - أعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان أنه مستعد للعودة إلى عالم التدريب بعدما ارتبط اسمه بأندية كبيرة على غرار باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ونيوكاسل ويوفنتوس خلال الفترة الماضية.

ولم يشغل الفرنسي أي منصب منذ تنحيه عن تدريب ريال مدريد في مايو من عام 2021، والذي قاده على فترتين حقق خلالهما لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

ماذا قال زيدان عن رجوعه إلى عالم التدريب؟

وقال "زيزو" في تصريحات نقلتها صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: "هدفي هو العودة إلى التدريب.

"أنا الآن حر في التصرف بوقتي، لكني لا أعرف إلى متى سيستمر هذا الأمر، ربما أمامي فرصة حتى شهر يونيو القادم، ربما أعود إلى الدكة سريعاً."

وقالت تقارير إعلامية سابقة أن باريس سان جيرمان يدرس التخلي عن مدربه الحالي كريستوف غالتيه على أمل التعاقد مع صاحب الـ 50 عاماً.

كما يقال أن يوفنتوس يبحث عن مدير فني يخلف ماسيميليانو آليغري بعد تردي حال الفريق وتراجع نتائجه.