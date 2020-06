برشلونة يحقق فوزاً جديداً في طريقه للاحتفاظ بلقب الليغا

تغلب برشلونة على ضيفه ليغانيس بهدفين دون رد على ملعب كامب ناو لحساب المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني.

حمل الهدفان توقيعي آنسو فاتي (42)، وليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء).

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب موسعاً الفارق مؤقتاً مع ريال مدريد مطارده المباشر إلى 5 نقاط.

في المقابل، تجمد رصيد ليغانيس عند 23 نقطة في المركز العشرين والأخير.

Messi scores again He's on a mission since coming Back 🐐 pic.twitter.com/U3dnGWCh1r