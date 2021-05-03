برشلونة يحقق فوزاً صعباً على فالنسيا في الدوري الإسباني

حقق برشلونة انتصاراً صعباً على مستضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب ميستايا في إطار منافسات المرحلة 34 من الدوري الإسباني.

تقدم صاحب الأرض بهدف سجله غابرييل باوليستا في الدقيقة 50، فيما أدرك ليونيل ميسي التعادل في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 63 أضاف أنتوان غريزمان الهدف الثاني للبارسا قبل أن يعزز ميسي الغلة بهدف ثالث في الدقيقة 69.

لكن سولير نجح في تسجيل الهدف الثاني لصاحب الضيافة في الدقيقة 83 دون أن يتمكن فريق الخفافيش من معادلة النتيجة لينتهي اللقاء بفوز البلاوغرانا.

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثالث متعادلاً بالنقاط مع الوصيف ريال مدريد وبفارق نقطتين خلف المتصدر أتلتيكو مدريد، في حين تجمد رصيد فالنسيا عند 36 نقطة في المركز 14.

وكان ريال مدريد فاز بدوره على أوساسونا الحادي عشر بهدفين دون رد، كما فاز أتلتيكو مدريد على إلتشي التاسع عشر بهدف نظيف.

ويختتم أتلتيك بلباو العاشر منافسات المرحلة بزيارة إشبيلية رابع الترتيب الاثنين.