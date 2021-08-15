برشلونة يحقق فوزاً مثيراً على ريال سوسييداد

عانى برشلونة نسبياً في الدقائق الأخيرة من مواجهته أمام ضيفه ريال سوسييداد لينتهي اللقاء بفوزه بأربعة أهداف لاثنين على ملعب كامب ناو ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.

تقدم البارسا بثلاثية نظيفة سجلها جيرارد بيكيه (19)، ومارتن برايثوايت (هدفان في الدقيقتين 45 و 59).

وظن المتابعون حينها أن المواجهة انتهت، لكن الفريق الباسكي نجح في تسجيل هدفين عبر جولين لوبيتي سيينفويغوس في الدقيقة 82، وميكيل أويارزابال بعد 3 دقائق من ركلة حرة رائعة.

لكن سيرجي روبرتو أكد فوز الفريق الكتالوني بهدف رابع سجله في الدقيقة 90+1.

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط ليلتحق بغريميه أتلتيكو مدريد حامل اللقب وريال مدريد اللذين حققا فوزين مهمين أيضاً على سيلتا فيغو وديبورتيفو آلافيس على التوالي.

أما ريال سوسييداد خامس الترتيب الموسم الماضي فبقي رصيده خالياً من النقاط.