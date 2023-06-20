برشلونة يحلم يضم جواو كانسيلو

سيرحل الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو عن صفوف مانشستر سيتي بطل أوروبا هذا الصيف، وسط تقارير تربطه بانتقال محتمل إلى برشلونة.

وكشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أن نجم يوفنتوس وبايرن ميونخ وإنتر ميلان وفالنسيا وبنفيكا السابق مطلوب بشدة من قبل إدارة البارسا التي تبحث عن ظهير أو جناح يستطيع النهوض بمستوى الفريق.

ومع أن صاحب الـ 29 عاماً قضى النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف بايرن، وخاض معه 21 مباراة بجميع المنافسات، إلا أن العملاق الألماني رفض التعاقد معه بصورة نهائية.

هل سينتقل كانسيلو إلى برشلونة؟

وما زال الاتفاق الذي يجمع سيتي بكانسيلو يمتد حتى صيف عام 2027، وهو مطب يصعب اجتيازه بالنسبة لبرشلونة الذي يعاني مالياً تماشياً مع قوانين اللعب المالي النظيف.

بدوره، لا يريد المدرب جوسيب غوارديولا المتوج حديثاً بلقب دوري أبطال أوروبا العمل مع كانسيلو نظراً لتردي العلاقة بينهما مما يعني أن رحيله عن ملعب الاتحاد بات حتمياً.