برشلونة يختار عدم الإبقاء على آداما تراوري

قررت إدارة برشلونة عدم التعاقد مع النجم الدولي الإسباني آداما تراوري المعار من ولفرهامبتون بصورة دائمة بعد نهاية الموسم الجاري وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية الصادرة من مدريد.

وعاد الجناح السريع البالغ من العمر 26 عاماً إلى البارسا الذي ترعرع في أكاديمته في يناير الماضي قادماً من ولفرهامبتون مع إمكانية ضمه بصورة نهائية بعد نهاية المنافسات هذا الموسم مقابل 24 مليون يورو.

لكن الصحيفة الصادرة من مدريد قالت أن البارسا سيعيد اللاعب إلى ناديه الإنجليزي في يونيو القادم.

وحاول النادي الكتالوني الإبقاء على تراوري من خلال عرض فرانسيسكو ترينكاو المعار حالياً للذئاب، لكن القائمين على النادي الإنجليزي رفضوا ذلك.

وسيوجه برشلونة أنظاره بالتالي لأهداف أخرى في سوق الانتقالات الصيفي دون الاضطرار لدفع رسوم عالية إن أمكن.