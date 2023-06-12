برشلونة يختار هذا المهاجم لمساندة ليفاندوفسكي الموسم المقبل

يبدو أن برشلونة قد استقر أخيرًا على اللاعب الذي سيساند آلة التهديف البولندية روبرت ليفاندوفسكي في خط الهجوم الموسم المقبل بحسب ما كشفته تقارير "Sport" الإسبانية.

وأعرب في وقت سابق المدرب تشافي هيرنانديز أنه يود جلب لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق بما في ذلك خط الدفاع والخط الهجومي، بالإضافة إلى لاعب في موقع الظهير الأيمن.

برشلونة يستقر على بديل ليفاندوفسكي في الدكة الموسم المقبل

صرح تشافي في العديد من اللقاءات الصحفية أنه يحتاج إلى مهاجم يساند روبرت ليفاندوفسكي عندما يحتاج إلى الراحة في حالة الإجهاد أو الإصابة بسبب جدول المباريات المزدحم، بالإضافة إلى توفير نوع من المنافسة على مركز الهجوم لإبقاء المهاجم البولندي في أفضل حالاته.

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ووفقًا لموقع "Sport" الإسباني، فقد اختار النادي الكتالوني بالفعل الاسم المنشود في مركز الهجوم الموسم القادم، وهو المهاجم البرازيلي فيتور روكي صاحب الـ18 عامًا، والذي تم ترشيحه بقوة من قبل كشافة الفريق وحظي بدعم كبير من ماتيو أليماني، والنجم البرتغالي ديكو.

ويتم النظر حاليًا في البلوغرانا إلى روكي على أنه لويس سواريز البرازيلي المحتمل، بالإضافة إلى الاعتقاد بأنه البديل المثالي لروبرت ليفاندوفسكي والذي قد يرث القميص رقم 9 في المستقبل.

الجدير بالذكر أن النجم البرازيلي الشاب فيتور روكي يمتلك رصيدًا رائعًا في أمريكا الجنوبية في موسم 2023، حيث سجل 15 هدفًا وصنع خمس تمريرات حاسمة في 33 مباراة.